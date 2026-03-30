'ചുവപ്പ് ഭീകരത' ചരിത്രമായി; രാജ്യം മാവോയിസ്റ്റ് മുക്തമെന്ന് അമിത് ഷാ
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരതത്തെ ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഭീഷണികളിലൊന്നായ മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദം രാജ്യത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കിയതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. 2026 മാർച്ച് 31-ഓടെ രാജ്യം മാവോയിസ്റ്റ് മുക്തമാകുമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും 'ചുവപ്പ് ഭീകരത' (Red Terror) ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ലോക്സഭയിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയവെയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ദശകങ്ങളായി രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിന്ന ഇടത് തീവ്രവാദം ഇല്ലാതായതോടെ ബസ്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നാക്ക മേഖലകൾ ഇനി വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന വശങ്ങൾ:
- ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു: 2024-ൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച 2026 മാർച്ച് 31 എന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
- സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ആദരം: ഈ നേട്ടത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം സി.ആർ.പി.എഫ് (CRPF), കോബ്ര (CoBRA) കമാൻഡോകൾ, സംസ്ഥാന പോലീസിലെ ഡി.ആർ.ജി (DRG) വിഭാഗം എന്നിവർക്കാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയ്ക്കിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരെ അദ്ദേഹം സ്മരിച്ചു.
- ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കൽ: കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ നൂറുകണക്കിന് മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുകയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു.
- വികസന മുന്നേറ്റം: മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലകളിൽ റോഡുകൾ, സ്കൂളുകൾ, റേഷൻ കടകൾ, വൈദ്യുതി എന്നിവ എത്തിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വിജയിച്ചു. 'തോക്കിന് പകരം പെൻസിൽ' എന്ന നയം ആദിവാസി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി.
"തിരുപ്പതി മുതൽ പശുപതിനാഥ് വരെ ഒരു 'റെഡ് കോറിഡോർ' സ്വപ്നം കണ്ടവരുടെ അന്ത്യമാണിത്. ഇനി രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരനും മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല," എന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. മാവോയിസം ഒരു 'ക്യാൻസർ' പോലെ രാജ്യത്തെ കാർന്നുതിന്നുകയായിരുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് ഇതിന് അറുതി വരുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.