കർണാടകയിൽ പ്രാദേശിക അസമത്വം വർധിക്കുന്നു; കോടികൾ ചിലവാക്കിയിട്ടും ഫലമില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
Feb 22, 2026, 11:20 IST
കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ പ്രാദേശിക വികസനത്തിനായി 32,610 കോടിയിലധികം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എം. ഗോവിന്ദ റാവു അധ്യക്ഷനായ 'കർണാടക റീജിയണൽ ഇംബാലൻസസ് റിഡ്രസ്സൽ കമ്മിറ്റി' (2026) മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ആശങ്കാജനകമായ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
- പിന്നാക്ക താലൂക്കുകളുടെ വർധന: 2001-02 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 65% താലൂക്കുകൾ പിന്നാക്കമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, 2022-23 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 72.8% ആയി ഉയർന്നു.
- വടക്കൻ കർണാടകയുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ: പിന്നാക്ക താലൂക്കുകളിൽ 60 ശതമാനവും വടക്കൻ കർണാടകയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കലബുറഗി (42%), ബെലഗാവി (34%) ഡിവിഷനുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 'ഏറ്റവും പിന്നാക്കം' (Most Backward) നിൽക്കുന്ന താലൂക്കുകൾ ഉള്ളത്.
- ചിലവ് ഫലം കാണുന്നില്ല: മുൻപ് നഞ്ചുണ്ടപ്പ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തതനുസരിച്ച് വൻതോതിൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും പദ്ധതികളുടെ മോശം നടത്തിപ്പും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവവും വികസനത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചു.
- വരുമാന അസമത്വം: ഐടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവന മേഖലയിലെ വളർച്ച ബെംഗളൂരു പോലുള്ള ചില നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നത് വരുമാനത്തിലുള്ള വൻ വിടവിന് കാരണമാകുന്നു.
പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- പുതിയ പാക്കേജ്: പ്രാദേശിക അസമത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2026-27 മുതൽ 2031-32 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 43,914 കോടി രൂപയുടെ അധിക ധനസഹായം കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു.
- മുൻഗണനാ മേഖലകൾ: വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം, നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കണം കൂടുതൽ തുക ചിലവാക്കേണ്ടത്.
- ഭരണപരമായ മാറ്റം: കല്യാണ കർണാടക റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് (KKRDB) ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പ്രാദേശിക വികസന ബോർഡുകൾ നിർത്തലാക്കി, ഫണ്ട് നേരിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി ചിലവാക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.