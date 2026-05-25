പാകിസ്താനുമായും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യ-യുഎസ് സൗഹൃദത്തെ ബാധിക്കില്ല; മാർക്കോ റൂബിയോ ജയശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി: വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താനും ചൈനയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ബന്ധം ഇന്ത്യയുമായുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സൗഹൃദത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താല്ക്കാലിക വ്യാപാര കരാർ (Interim Trade Deal) ഉടൻ ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന സൂചനയും ഇരുനേതാക്കളും നൽകി.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടം പാകിസ്താൻ സൈനിക മേധാവിയുമായും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിൽ ന്യൂഡൽഹിക്കുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് റൂബിയോയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. "ലോകത്തെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുമായും ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധവും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ സഖ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല," എന്ന് റൂബിയോ ജയശങ്കറുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
വിദേശനയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും യഥാക്രമം 'ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ്', 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' എന്നീ നയങ്ങളാണ് മുൻനിർത്തുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 'മൾട്ടി-അലൈൻമെന്റ്' (വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സന്തുലിത ബന്ധം) നയം തുടരുമെന്ന് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യ, യൂറോപ്പ്, യുക്രെയ്ൻ, യുഎസ് എന്നിവരുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ റൂബിയോ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ട്രംപിന്റെ വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശനത്തിനായുള്ള ക്ഷണം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. വ്യാപാര കരാറുകൾക്ക് പുറമെ പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, ഊർജ്ജം, കൃത്രിമബുദ്ധി (AI), ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എന്നിവയിലെ സഹകരണവും ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളാണ് വഴിയെന്നും ആഗോള വളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ധനവില നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഇന്ത്യ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.