വഖഫ് ബോർഡിന് ആശ്വാസം; അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിച്ച ഹൈക്കോടതി നിർദേശം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി
ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ഭരണപരമായ ചുമതലകൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ വഖഫ് ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക നടപടി.
ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ നിലച്ചുപോയ ബോർഡിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതോടെ വഖഫ് ബോർഡിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിയമപരമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയാണ് നിലവിലെ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുകയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ബോർഡിന്റെ വാദം കേൾക്കാതെയുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജിക്കാർ പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിലെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.