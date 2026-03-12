ആശ്വാസം; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ 2 ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകി ഇറാൻ
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ (Strait of Hormuz) യാത്ര ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ അനുമതി നൽകി. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ സിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാതയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സുരക്ഷാ ഉറപ്പ്: വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് ഈ തീരുമാനം.
- കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകൾ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിലവിൽ 28 ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളും അതിൽ 770-ലധികം ഇന്ത്യൻ നാവികരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്.
- ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കും: നേരത്തെ ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇറാൻ ഇത്തരത്തിൽ യാത്രാനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. സമാനമായ ഇളവ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ലഭിച്ചത് വലിയ ആശ്വാസമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
- ഊർജ്ജ സുരക്ഷ: ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൽപിജി (LPG), ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നിവയുടെ 70 ശതമാനത്തിലധികം ഈ പാതയിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ഇന്ധന നീക്കം പുനരാരംഭിക്കാനാകും.
പശ്ചാത്തലം
അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലുമായി നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ നാവിക മൈനുകൾ (Sea Mines) വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അനുമതിയില്ലാതെ കടക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
"ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയവും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ വഴി സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്."