തീക്ഷ്ണ പരീക്ഷണമായി 'റീ-നീറ്റ്'; നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷ ഇന്ന്: രാജ്യത്താകെ 22.79 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ എഴുതും

By  Metro Desk Jun 21, 2026, 07:56 IST
Neet UG

ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെയും ക്രമക്കേടുകളെയും തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് യുജി (NEET-UG) മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇന്ന് വീണ്ടും നടത്തും. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ആകെ 22.79 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.15 വരെയാണ് പരീക്ഷാ സമയം.

​കഴിഞ്ഞ മേയ് 3-ന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കിയതും ഇന്ന് പുനഃപരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചതും.

​പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി മോക് ഡ്രില്ലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്.

​വിദ്യാർഥികൾ എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പുതിയ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ കരുതേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷാ അട്ടിമറികൾ തടയാൻ കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ വിദ്യാർഥികളെ ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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