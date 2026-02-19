വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ; അവശേഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപടികൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ (Special Intensive Revision - SIR) നടപടികൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനായുള്ള പ്രാഥമിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ നിർദേശം നൽകി.
2026-ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ട നടപടികൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയും നടപടികൾ തുടങ്ങാത്ത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏപ്രിൽ മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:
- മരണപ്പെട്ടവരും താമസം മാറിയവരും: വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെയും സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയവരെയും നീക്കം ചെയ്ത് പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുക.
- ഇരട്ട വോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കൽ: ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരുള്ള വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കുക.
- പുതിയ വോട്ടർമാർ: അർഹരായ എല്ലാ പുതിയ വോട്ടർമാരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO) വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിനായി പിന്തുടരുന്നത്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിനായി ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും ഐടി സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുകയാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം.