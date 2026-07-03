ബെംഗളൂരുവിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ: വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി ബി.എൽ.ഒമാർ
ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്നു വരുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പ്രത്യേക പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision - SIR) നടപടികൾക്കിടയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO) നേരിടുന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ. വീടുകൾ തോറും നേരിട്ടെത്തി വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര സഹകരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാവിലെ 9.30-ന് തന്നെ ബി.എൽ.ഒമാർ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല വീടുകളിലും താമസക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ജോലിത്തിരക്കിലുള്ളവരെ കാണാൻ പലതവണ ഇവർക്ക് ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരുന്നു. കൂടാതെ, വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആശങ്കയും സംശയവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ വോട്ട് ജന്മനാടുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഭയക്കുന്നവർക്ക്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ബി.എൽ.ഒമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 29 വരെയാണ് ഈ ഡോർ-ടു-ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ തുടരുക. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വോട്ടർ പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.