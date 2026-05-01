ബംഗാളിൽ നാളെ 15 ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ്; ഫാൽതയിൽ തീരുമാനമായില്ല
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ക്രമക്കേടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 15 ബൂത്തുകളിൽ നാളെ റീപോളിംഗ് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളും ഇവിഎം (EVM) തകരാറുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
അതേസമയം, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഫാൽത മണ്ഡലത്തിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഫാൽതയിൽ നിന്ന് മാത്രം 32 പരാതികളാണ് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്പെഷ്യൽ ഒബ്സർവർ സുബ്രത ഗുപ്ത നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഫാൽതയിലെ റീപോളിംഗ് കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ വ്യക്തത വരുത്തുക.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- റീപോളിംഗ് തീയതി: മെയ് 2, ശനിയാഴ്ച.
- ആകെ ബൂത്തുകൾ: 15 (നിലവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്).
- ഫാൽതയിലെ സാഹചര്യം: പരിശോധന തുടരുന്നു; കൂടുതൽ ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധ്യത.
- കാരണം: ഇവിഎം അട്ടിമറി, ബൂത്ത് പിടുത്തം, വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ പരാതികൾ.
ഡയമണ്ട് ഹാർബർ, മഗ്രാഹട്ട് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതികൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 4-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.