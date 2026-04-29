എവിടെയെല്ലാം ഇവിഎമ്മിൽ ടേപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം റീപോളിംഗ്: ഉത്തരവിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 142 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ, ഫാൽറ്റ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇവിഎമ്മുകളിൽ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൃത്രിമം കാണിച്ചതായും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് മറച്ചുവെച്ചതായും ആരോപിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലെ അമിത് മാളവ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും അത്തരം ബൂത്തുകളിൽ വീണ്ടും പോളിംഗ് നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
ഇവിഎമ്മുകളിൽ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള ടേപ്പ് കണ്ടെത്തിയാൽ, എല്ലാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും റീപോളിംഗ് നടത്തുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ മനോജ് കുമാർ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ നിരവധി ബൂത്തുകളിൽ അത്തരം ടേപ്പ് കണ്ടെത്തിയാൽ, മുഴുവൻ മണ്ഡലത്തിനും റീപോളിംഗ് നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫാൽറ്റ പ്രദേശത്തെ ഒരു ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് ഇവിഎമ്മിൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചതായി ബിജെപി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരാതി ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. പരാതി ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പുതന്നെ, വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പേരുകൾ ഇവിഎമ്മുകളിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ബട്ടണും ടേപ്പ്, പശ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വോട്ടിന്റെ രഹസ്യം ലംഘിക്കുന്നതിനായി ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബട്ടണിൽ നിറമോ, മഷിയോ, പെർഫ്യൂമോ, മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളോ പ്രയോഗിക്കരുത്. അത്തരമൊരു സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഉടൻ തന്നെ നിർബന്ധമായും സെക്ടർ ഓഫീസറെയോ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറെയോ അറിയിക്കണം. അത്തരം കേസുകളെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ (ഇവിഎം) കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു.
ഇത് ഗുരുതരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഇത്തരമൊരു കേസ് കണ്ടെത്തിയാൽ, റീപോളിംഗിന് ഉത്തരവിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മടിക്കില്ല