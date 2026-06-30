അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റമെന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം: ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 10:03 IST
ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി

ന്യൂഡൽഹി: അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറിയതായും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായും ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ഈ പ്രചാരണങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണെന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്തതാണെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

​അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ അപ്പർ സുബൻസിരി ജില്ലയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സൈന്യം. പ്രദേശത്തെ 'നാഹ്' (Nah) ഗോത്രസമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 'നാഹ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി' (NWS) ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളെ തുടർന്നാണ് ഈ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ചൈനീസ് സൈന്യം കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, തദ്ദേശവാസികൾക്ക് അവരുടെ പരമ്പരാഗത കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വേട്ടയാടൽ മേഖലകളിലേക്കും പ്രവേശനം തടയുന്നുണ്ടെന്നും കാണിച്ച് സംഘടന ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു.

​എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് (ANI) സംസാരിക്കവെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്ന ഉറപ്പാണ് സൈന്യം നൽകുന്നത്.

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