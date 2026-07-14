ഭോജ്ശാല തർക്കം; ഇരുവിഭാഗവും ക്ഷമ പാലിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേയില്ല: വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരത്തിന് സമീപത്ത് സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിലെ ധാർ ജില്ലയിലുള്ള വിവാദമായ ഭോജ്ശാല-കമാൽ മൗല മസ്ജിദ് സമുച്ചയം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് അടിയന്തര സ്റ്റേ നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഇടക്കാല ക്രമീകരണമെന്ന നിലയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ജുമുഅ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി സമുച്ചയത്തിന് സമീപമുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി.
ഇതൊരു അതീവ സങ്കീർണ്ണവും വൈകാരികവുമായ വിഷയമാണെന്നും ഇരുവിഭാഗവും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വിശദമായ അന്തിമ വാദം കേൾക്കുമെന്നും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ദിവസേനയെന്നോണം കേസ് കേട്ട് പരിഹാരം കാണാൻ കോടതി തയ്യാറാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു.
മെയ് മാസത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി. തർക്ക മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നിസ്കാരം അനുവദിക്കണമെന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. പകരം, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇടയിൽ സമുച്ചയത്തോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കാരം നടത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
കൂടാതെ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ തർക്ക പ്രദേശത്ത് യാതൊരുവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളോ വരുത്തരുതെന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കും (ASI) കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും എ.എസ്.ഐയ്ക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.