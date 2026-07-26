ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രേവന്ത് റെഡ്ഡി; 'യുവാക്കളുടെ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിൽ സർക്കാരിന് തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു'
ഹൈദരാബാദ്: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി. യുവാക്കളും കർഷകരും തെരുവിലിറങ്ങി പോരാടുമ്പോൾ ഏത് സർക്കാരിനും തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് (ANI) സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ ഇ.ഡി, സി.ബി.ഐ, ആദായനികുതി വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താനാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ യുവാക്കൾ തെരുവ് മുതൽ പാർലമെന്റ് വരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീറ്റ്-യു.ജി (NEET-UG) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിപക്ഷവും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു.