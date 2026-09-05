കൊഡംഗൽ പദ്ധതികൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി രേവന്ത് റെഡ്ഡി; നാരായൺപേട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഒന്നാം ഘട്ടം 2027 ഡിസംബറിലും രണ്ടാം ഘട്ടം 2028 ഒക്ടോബറിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ നാരായൺപേട്ട്–കൊഡംഗൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2027 ഡിസംബറിലും രണ്ടാം ഘട്ടം 2028 ഒക്ടോബറിലും പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി.
സ്വന്തം മണ്ഡലമായ കൊഡംഗലിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വികസന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയത്. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ടെൻഡറുകൾ ഉടനടി ക്ഷണിക്കാൻ ജലസേചന വകുപ്പ് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, ആവശ്യമായ വാർഷിക ബജറ്റ് വിഹിതം കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കാനും നിർദേശിച്ചു.
മറ്റ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:
ഹക്കിംപേട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബ്: നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന യങ് ഇന്ത്യ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, മെഡിക്കൽ–നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ, 430 ബെഡ്ഡുകളുള്ള ആശുപത്രി എന്നിവയുടെ പണികൾ വേഗത്തിലാക്കും.
റോഡ് ശൃംഖലയും തണ്ടകളുടെ വികസനവും: ആദിവാസി മേഖലകളായ തണ്ടകളിലേക്കുള്ള റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മഴവെള്ള സംഭരണവും ചെറിയ പാലങ്ങളും: മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബിൽ മഴവെള്ള സംഭരണ കിണറുകളും, ഗ്രാമങ്ങളിലെ പുഴകൾക്ക് കുറുകെ ചെക്ക് ഡാമുകൾക്ക് സമാനമായ ചെറിയ പാലങ്ങളും (Culverts) നിർമ്മിക്കും.
വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം.