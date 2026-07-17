ഇന്ത്യയുടെ കോർ സെക്ടർ സൂചിക പരിഷ്കരിക്കുന്നു; ഇരുമ്പയിര് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒൻപതാമത്തെ മേഖലയാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വ്യവസായ പുരോഗതിയുടെ കൃത്യമായ ചിത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 'ഇൻഡക്സ് ഓഫ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്' (ICI) സൂചിക കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട്, പുതുക്കിയ സൂചിക ജൂലൈ 20-ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇരുമ്പയിര് (Iron Ore) പുതിയ സൂചികയിൽ ഒൻപതാമത്തെ കോർ മേഖലയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ നിന്നും ഒൻപതായി ഉയരും.
നിലവിൽ കൽക്കരി, അസംസ്കൃത എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം, റിഫൈനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വളം, സ്റ്റീൽ, സിമൻ്റ്, വൈദ്യുതി എന്നിവയാണ് ഈ സൂചികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന എട്ട് പ്രധാന മേഖലകൾ.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
പുതിയ അടിസ്ഥാന വർഷം (New Base Year): നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 2011-12 അടിസ്ഥാന വർഷത്തിന് പകരം, ഇനി മുതൽ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും സൂചിക കണക്കാക്കുക.
സ്റ്റീൽ ഇൻഡക്സ് പരിഷ്കരണം: ഇൻഡക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായി (IIP) കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സ്റ്റീൽ മേഖലയിലെ 'നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ' വിവരങ്ങൾക്ക് പകരം 'ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ' ഡാറ്റയായിരിക്കും ഇനി ഉപയോഗിക്കുക.
കൽക്കരി മേഖലയിലെ മാറ്റം: ഡാറ്റയിലെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാനായി കൽക്കരി മേഖലയിൽ 'റോ കോൾ' (Raw Coal) മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസായ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക ചലനങ്ങളും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ വിലയിരുത്താൻ പുതിയ സൂചിക സഹായിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിടുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ 2026 ജൂൺ മാസത്തെ താൽക്കാലിക വിവരങ്ങളും, അതോടൊപ്പം 2023 ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള മുൻകാല ഡാറ്റയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.