ബിഹാറിൽ ആർ ജെ ഡി നേതാവിനെ അജ്ഞാതർ വെടിവെച്ചു കൊന്നു
Sep 11, 2025, 12:36 IST
ബിഹാറിൽ ആർജെഡി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാജ്കുമാർ റായ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പട്നയിലാണ് സംഭവം. അജ്ഞാതരായ രണ്ട് പേരാണ് രാജ്കുമാർ റായ്ക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തത്. ചിത്രഗുപ്തയിലെ മുന്നാചാക് മേഖലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
വെടിവെപ്പ് കണ്ട നാട്ടുകാരാണ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് എത്തി രാജ്കുമാർ റായിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബിഹാറിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ആർജെഡി നേതാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.
രാജ്കുമാർ റായ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാഘോപുർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.