തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു; 3 മരണം, 11 പേർക്ക് പരിക്ക്
വെല്ലൂർ (തമിഴ്നാട്): തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ കാട്പാടിക്ക് സമീപമുള്ള മാഞ്ചി കൃഷ്ണപുരത്ത് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 11 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മേൽക്കൂരയുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ജോലി നടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഏകദേശം 20 അടി ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് സ്കാഫോൾഡിംഗ് (Scaffolding) തകർന്നുവീണതിനെ തുടർന്നാണ് മേൽക്കൂര തകർന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. തകർന്നുവീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുപതോളം തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.
ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ജോൺ (40), സാമുവൽ (67), അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇമ്മാനുവൽ (32) എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ 11 തൊഴിലാളികളെ വെല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് (CMC), ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിലുള്ള ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (NDRF) സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിലെ വീഴ്ചയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വെല്ലൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ പി.എസ്. ലീലാ അലക്സ് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.