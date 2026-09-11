തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു; 3 മരണം, 11 പേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Sep 11, 2026, 08:36 IST
വെല്ലൂർ

വെല്ലൂർ (തമിഴ്‌നാട്): തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ കാട്പാടിക്ക് സമീപമുള്ള മാഞ്ചി കൃഷ്ണപുരത്ത് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 11 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

​വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മേൽക്കൂരയുടെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ജോലി നടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഏകദേശം 20 അടി ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് സ്കാഫോൾഡിംഗ് (Scaffolding) തകർന്നുവീണതിനെ തുടർന്നാണ് മേൽക്കൂര തകർന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. തകർന്നുവീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുപതോളം തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.

​ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ജോൺ (40), സാമുവൽ (67), അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇമ്മാനുവൽ (32) എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ 11 തൊഴിലാളികളെ വെല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് (CMC), ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിലുള്ള ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

​വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (NDRF) സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിലെ വീഴ്ചയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വെല്ലൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ പി.എസ്. ലീലാ അലക്സ് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. 

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