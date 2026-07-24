ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തിയാൽ 10 കോടി പിഴയും 10 കൊല്ലം തടവും; വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ശക്തമായ നീക്കവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. നീറ്റ് (NEET) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ നടത്തിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള 2024ലെ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭേദഗതികളാണ് പൊതുപരീക്ഷാ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
പ്രധാന നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ:
കടുത്ത ശിക്ഷ: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന പ്രതികൾക്ക് 10 വർഷം വരെ തടവും 10 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ചുമത്തും.
ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ: കേസിന്റെ വിചാരണയും നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കി വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ പ്രത്യേക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കും.
ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റം: പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കോഗ്നിസിബിളും ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളും (Non-bailable) ഉൾപ്പെടുത്തി വിചാരണ ചെയ്യും.
സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്: പരീക്ഷാ മാഫിയകൾക്കും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏജൻസികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെയും കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകും.
പ്രധാന ലക്ഷ്യം: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയുമായി കളിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം തകർത്ത ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയകൾക്ക് തടയിടുക, പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ സുതാര്യത തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.