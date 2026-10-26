100 കോടി രൂപയുടെ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുൻ ഡി.എം.കെ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴി അറസ്റ്റിൽ
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് അംഗീകാരവും അനുമതിയും നൽകുന്നതിന് കോടികളുടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ മുൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന ഡി.എം.കെ നേതാവുമായ അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിയെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (CCB) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് 'പാർട്ടി ഫണ്ട്' എന്ന വ്യാജേന ഏകദേശം 100 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളുടെ തരംതിരിക്കൽ, സ്ഥിരം അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കൽ, നിർമ്മാണ അനുമതികൾ (DTCP ക്ലിയറൻസ്) എന്നിവ വേഗത്തിലാക്കി നൽകാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പണം തട്ടിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ മുൻ മന്ത്രിയുടെ വസതികളിലും അടുത്ത കൂട്ടാളികളുടെ വീടുകളിലും സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ നിർണ്ണായക രേഖകളും തെളിവുകളും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.