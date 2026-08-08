സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിവർഷം 18 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്: സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്
മുംബൈ: പ്രശസ്തമായ മുംബൈ സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക വഞ്ചികളിൽ നിന്നും സംഭാവന തുകയിൽ നിന്നും പ്രതിവർഷം 18 കോടി രൂപയോളം തട്ടിയെടുക്കുന്നുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്കുകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന (MNS) അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെയാണ് സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തുകയിൽ വലിയ തോതിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 18 കോടി രൂപയോളം ചോർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒമ്പത് ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് 2023 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കാണിക്ക പിരിവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഫഡ്നാവിസ് ഉത്തരവിട്ടത്. തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്താനും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും എത്രയും വേഗം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കാണിക്ക പിരിവിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് സംശയത്തിന് വഴിവെച്ചത്. ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രതിവാര കാണിക്ക പിരിവ് 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 95 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.5 കോടി രൂപ വരെയായി ഉയർന്നതായി ട്രസ്റ്റ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയും നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ شفافത ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.