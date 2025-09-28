കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകും: ടി.വി.കെ. നേതാവ് വിജയ്
ചെന്നൈ: നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ.) നേതാവുമായ വിജയിയുടെ കറൂർ റാലിയിലെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടി.വി.കെ. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ധനസഹായം നൽകുക.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറൂരിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 39 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൽ വിജയ് നേരത്തെ തന്നെ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
വിജയ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- "കറൂരിൽ സംഭവിച്ച ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള ദുഃഖം വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു."
- "ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു."
- "പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പാർട്ടി എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്."
സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ നേരത്തെ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. റാലിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ പേരിൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.