കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകും: ടി.വി.കെ. നേതാവ് വിജയ്

By Metro DeskSep 28, 2025, 12:50 IST
Vijay

ചെന്നൈ: നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ.) നേതാവുമായ വിജയിയുടെ കറൂർ റാലിയിലെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടി.വി.കെ. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ധനസഹായം നൽകുക.

​കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറൂരിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 39 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൽ വിജയ് നേരത്തെ തന്നെ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വിജയ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

  • ​"കറൂരിൽ സംഭവിച്ച ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള ദുഃഖം വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു."
  • ​"ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു."
  • ​"പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പാർട്ടി എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്."

​സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ നേരത്തെ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. റാലിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ പേരിൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

