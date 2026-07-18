നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് 40 ലക്ഷം; രാജ്യത്ത് 'ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ മെനു കാർഡ്' എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 17:56 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു.ജി (NEET-UG) ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്ത് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക 'മെനു കാർഡ്' തന്നെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

​വാട്‌സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ പരസ്യമായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതായി താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ പരീക്ഷാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി വെച്ചാണ് കേന്ദ്രം കളിക്കുന്നതെന്നും ഈ സംഘടിത അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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