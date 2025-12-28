5,500 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹദ് പദ്ധതി; ബെംഗളൂരുവിലെ റോഡുകൾക്ക് ഇനി 'ആയുസ്സ്' ഉണ്ടാകുമോ
ബെംഗളൂരു: ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കുഴികൾക്കും പേരുദോഷം കേട്ട ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ അടിമുടി മാറ്റാൻ 5,500 കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പദ്ധതിയുമായി കർണാടക സർക്കാർ. ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റിയുടെ (GBA) നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുൻപായി റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ, ഓരോ വർഷവും കോടികൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടും മഴയെത്തുമ്പോൾ റോഡുകൾ തകരുന്ന പതിവ് ഇത്തവണ മാറുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതുജനം ഉയർത്തുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ:
- വൈറ്റ് ടോപ്പിംഗ് (White Topping): റോഡുകളുടെ ഈടുനിൽപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ വിരിക്കുന്ന 'വൈറ്റ് ടോപ്പിംഗ്' രീതിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. 500 കിലോമീറ്ററോളം റോഡുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാനായി 4,000 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ബ്ലാക്ക് ടോപ്പിംഗ് (Black Topping): 350 കിലോമീറ്ററോളം റോഡുകൾ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ ടാർ ചെയ്യുന്നതിനായി (Asphalting) 695 കോടി രൂപയും ചിലവഴിക്കും.
- കുഴിയടയ്ക്കൽ (Pothole Repair): നഗരത്തിലെ നിലവിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായി മാത്രം 65 കോടി രൂപ പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെച്ചു.
വെല്ലുവിളികളും ആശങ്കകളും:
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മാത്രം റോഡ് വികസനത്തിനായി 5,000 കോടിയിലധികം രൂപ ചിലവഴിച്ചിട്ടും നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.
- ശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം: വെറുമൊരു പാളി ടാർ ഇടുന്നതിന് പകരം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ 25 മുതൽ 30 വർഷം വരെ ആയുസ്സ് ലഭിക്കൂ എന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- മഴവെള്ള നിcasting: കൃത്യമായ ഓടകളില്ലാത്തതിനാൽ മഴവെള്ളം റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ടാർ ഇളകിപ്പോകാൻ പ്രധാന കാരണം. പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നഗരവാസികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
- അഴിമതിയും ഗുണനിലവാരവും: മുൻകാലങ്ങളിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം കുഴിയില്ലാത്തവയായി മാറുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം. ഐടി നഗരത്തിന്റെ പദവിക്ക് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ലോകോത്തര റോഡുകൾ ഈ വൻതുക ചിലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.