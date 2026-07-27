എൽജിബിടിക്യു+ സമൂഹം ഭാരതീയ സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

By  Metro Desk Jul 27, 2026, 16:36 IST
മോഹൻ ഭാഗവത്

ന്യൂഡൽഹി: എൽജിബിടിക്യു+ (LGBTQ+) സമൂഹം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് (RSS) സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികാഭിമുഖ്യമുള്ളവർ കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അവർക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിസ്പേസും സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​മഹാഭാരതത്തിലെയും മറ്റ് പുരാണങ്ങളിലെയും ചരിത്രപരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മനുഷ്യർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം സവിശേഷതകളും അഭിരുചികളും നിലനിൽക്കുമെന്നും, ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ട് ആരെയും മാറ്റിനിർത്തേണ്ടതില്ലെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​"എൽജിബിടിക്യു+ സമൂഹത്തോട് സഹാനുഭൂതിയോടെയും ഉൾക്കൊള്ളലോടെയും പെരുമാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വകാര്യത നൽകണം. അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാനധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താതെ ചേർത്തുപിടിക്കാനാണ് ആർ.എസ്.എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭാരതീയ സംസ്‌കാരമെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം സ്വാഭാവികമായ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Tags

Share this story

Featured

You may like