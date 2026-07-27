എൽജിബിടിക്യു+ സമൂഹം ഭാരതീയ സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്
ന്യൂഡൽഹി: എൽജിബിടിക്യു+ (LGBTQ+) സമൂഹം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് (RSS) സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികാഭിമുഖ്യമുള്ളവർ കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അവർക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിസ്പേസും സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മഹാഭാരതത്തിലെയും മറ്റ് പുരാണങ്ങളിലെയും ചരിത്രപരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മനുഷ്യർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം സവിശേഷതകളും അഭിരുചികളും നിലനിൽക്കുമെന്നും, ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ട് ആരെയും മാറ്റിനിർത്തേണ്ടതില്ലെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എൽജിബിടിക്യു+ സമൂഹത്തോട് സഹാനുഭൂതിയോടെയും ഉൾക്കൊള്ളലോടെയും പെരുമാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വകാര്യത നൽകണം. അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാനധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താതെ ചേർത്തുപിടിക്കാനാണ് ആർ.എസ്.എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരമെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം സ്വാഭാവികമായ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.