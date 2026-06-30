ബംഗാളിൽ നിയമവാഴ്ച തകർന്നു; ബിജെപിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരബുദ്ധി: അഭിഷേക് ബാനർജി
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിയമവാഴ്ച വലിയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എംപിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജി. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ തനിക്കെതിരെയും മറ്റ് തൃണമൂൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെയും കേസുകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
തന്റെ കൊൽക്കത്തയിലെ വസതിയിൽ പുലർച്ചെ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനകളും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികളുടെ തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുടെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടെന്ന കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും, ബിജെപിയുടെ ആജ്ഞകൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്' നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ടിഎംസി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും ഭരണകൂടം ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും അഭിഷേക് ബാനർജി ആരോപിച്ചു. ജനവിധി അട്ടിമറിച്ചാണ് ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും, എന്നാൽ ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, അന്വേഷണങ്ങൾ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വാദം.