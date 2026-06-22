മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് പടുകൂറ്റൻ ജയം; 16 സീറ്റുകൾ നേടി മഹായുതി: വൻ വിജയമായി ബി.ജെ.പി

By  Metro Desk Updated: Jun 22, 2026, 14:28 IST
BJ

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമനിർമ്മാണ കൗൺസിലിലേക്ക് (MLC) നടന്ന നിർണായക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ മഹാ വികാസ് അഘാഡിയെ (MVA) നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഭരണകക്ഷിയായ മഹായുതി സഖ്യത്തിന് വൻ വിജയം. ആകെയുള്ള 17 സീറ്റുകളിൽ 16 എണ്ണവും മഹായുതി സഖ്യം സ്വന്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ഉയർന്നുവന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി.ജെ.പി) ആണ്.

​തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സീറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകും. വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ചില സീറ്റുകളിൽ മഹായുതി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക പിൻവലിക്കലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും മഹായുതിയുടെ വിജയം എളുപ്പമാക്കി.

​ബി.ജെ.പി, ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേന, അജിത് പവാറിന്റെ എൻ.സി.പി എന്നിവരടങ്ങുന്ന മഹായുതി സഖ്യം കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഈ വൻ വിജയം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ മഹായുതിയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതാണ്. 

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