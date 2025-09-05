രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; യുഎഇ ദിർഹത്തിനെതിരെ റെക്കോർഡ് താഴ്ന്ന നിലയിൽ; ആർബിഐ ഇടപെട്ടേക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം യുഎഇ ദിർഹത്തിനെതിരെ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു ദിർഹത്തിന് 22.58 രൂപ എന്ന നിരക്കിലേക്കാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത്. ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇത്രയധികം ഇടിയുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിച്ചതും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കുറവുമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചക്ക് പ്രധാന കാരണം.
ഇതോടെ, വിദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് നേരിയ ആശ്വാസമാകും. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിയുടെ ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാര കമ്മി വർധിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും.
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവിക്കും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) വിപണിയിൽ ഇടപെട്ടേക്കുമെന്നും അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഡോളർ വിറ്റ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുക, പലിശ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആർബിഐ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വിദേശ വിപണികളിൽ രൂപയുടെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് അത് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.