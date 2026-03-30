രൂപയുടെ മൂല്യമിടിവ്: 'നമ്മുടെ കറൻസി സുരക്ഷിതം'; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ
Mar 30, 2026, 11:56 IST
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നതിനിടയിൽ, രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഭദ്രമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് നമ്മുടെ കറൻസി നിലവിൽ "ശരിയായ ദിശയിലാണ്" (theek chal rahi hai) എന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.
- ധനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്: ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ഡോളറിന്റെ കരുത്തും രൂപയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപ കരുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ കറൻസി ശരിയായ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്" എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ.
- പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം: രൂപയുടെ മൂല്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. ഇത് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- ബജറ്റ് സമ്മേളനം: ബജറ്റ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രൂപയുടെ മൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നത്. ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രൂപയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി (മാർച്ച് 2026)
2026 മാർച്ചിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ രൂപ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഒരു ഡോളറിന് 94.85 രൂപ എന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലേക്ക് രൂപ കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (RBI) ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് നിലവിൽ ഇത് 93.57 എന്ന നിലയിൽ ക്രമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
1. പ്രവാസികൾക്ക് (Remittances)
വിദേശത്തുനിന്ന് പണമയക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് രൂപയുടെ മൂല്യമിടിവ് ഗുണകരമാണ്.
- കൂടുതൽ തുക: നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഓരോ ഡോളറിനും/റിയാലിനും നാട്ടിൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രൂപ ലഭിക്കും. ഇത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
- നിക്ഷേപം: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഓഹരി വിപണി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു സമയമാണ്.
2. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ
ബിസിനസ്സുകളെ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്:
- കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് നേട്ടം: ഐടി (IT), ഫാർമ (Pharma) തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കും. കാരണം അവർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ്.
- ഇറക്കുമതിക്കാർക്ക് തിരിച്ചടി: അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ വിദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ചെലവ് വർദ്ധിക്കും. ഇത് ലാഭവിഹിതം കുറയാൻ കാരണമാകും.
3. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ (സാധാരണക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?)
- വിലക്കയറ്റം: ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ (Crude Oil) 85 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്. രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടി വരും. ഇത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സാധനങ്ങളുടെ ഗതാഗതച്ചെലവും വിലയും കൂടാനും കാരണമാകും.
- വിദേശ പഠനവും യാത്രയും: വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് ഇനത്തിൽ വലിയൊരു തുക അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. അതുപോലെ വിദേശ യാത്രകൾക്കും ചെലവ് കൂടും.
- ഇലക്ട്രോണിക്സ്: ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.