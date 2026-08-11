ഉക്രെയ്ൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ മിസൈലാക്രമണം: ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; നയതന്ത്ര പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ
ഉക്രെയ്ൻ തീരത്തിന് സമീപം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കരിങ്കടലിലെ ഒഡേസ (Odesa) തുറമുഖത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട ‘എം.വി. ഗോൾഡൻ ലിയോ’ (MV Golden Leo) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും നയതന്ത്ര തലത്തിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ മലയാളി നാവികനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. കപ്പലിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി.
നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെയും അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) റഷ്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. സമുദ്ര മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും അന്താരാഷ്ട്ര ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധ മേഖലകളിൽ സമുദ്രപാതകൾ കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വാണിജ്യ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ ആശങ്ക ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.