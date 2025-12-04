റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിർ പുടിൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും; ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ

By MJ DeskDec 4, 2025, 08:33 IST
putin

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിർ പുടിൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. 23ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പുടിൻ പങ്കെടുക്കും. നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെയാണ് പുടിൻ ഡൽഹിയിലെത്തുക

ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും. നാളെ രാജ് ഘട്ട് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ച നടക്കും. തന്ത്രപരമായ ഇടപാടുകളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെക്കും

പുടിന്റെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിനൊപ്പം എൻഎസ്ജി കമാൻഡോകളും ചേർന്നാണ് സുരക്ഷ.
 

