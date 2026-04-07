ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം: സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബഞ്ചിന്റെ വാദം തുടങ്ങി
ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപരമായ വിവേചനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ന് മുതൽ അന്തിമവാദം കേട്ടുതുടങ്ങും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 7 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ) 10:30-ന് വാദം ആരംഭിച്ചത്.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് പുറമെ, വിവിധ മതങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള വിവേചനവും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയും സംബന്ധിച്ച വിശാലമായ വിഷയങ്ങളാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും 2018-ലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം. നേരത്തെ യുവതീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഇടത് മുന്നണി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഹർജികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളെ അനുകൂലിച്ചാണ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിർണ്ണായകമായ ഏഴ് ഭരണഘടനാ ചോദ്യങ്ങൾ
മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഇവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരമുള്ള മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പരിധി എത്രത്തോളമാണ്?
2. ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളും ആർട്ടിക്കിൾ 26 പ്രകാരമുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.
3. മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ മറ്റ് മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണോ?
4. ആർട്ടിക്കിൾ 25, 26 എന്നിവയിൽ പറയുന്ന 'ധാർമ്മികത' (Morality) എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത ഉൾപ്പെടുമോ?
5. മതപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എത്രത്തോളം അനുവദനീയമാണ്?
6. ആർട്ടിക്കിൾ 25(2)(ബി) പ്രകാരമുള്ള 'ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾ' (Sections of Hindus) എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
7. ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ മതത്തിലെ ആചാരങ്ങളെ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?
പശ്ചാത്തലം
2018 സെപ്റ്റംബർ 28-ന് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് 4-1 ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പത്തു വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
എന്നാൽ, ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര വിധിയിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടരുതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്.
ഈ വിധിക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി. തുടർന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അമ്പതിലധികം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് 2019 നവംബറിൽ വിഷയം വിശാലമായ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുകയായിരുന്നു.
മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിലെയും സമാനമായ ആചാരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ എല്ലാവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സമീപനം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനാണ് ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് ശ്രമിക്കുന്നത്.