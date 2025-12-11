സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ: ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവം
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, 'ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവം' എന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെയും ലോക ക്രിക്കറ്റിലെയും എക്കാലത്തെയും മഹാനായ കളിക്കാരിലൊരാളാണ്.
ആദ്യകാല ജീവിതം
- ജനനം: 1973 ഏപ്രിൽ 24 ന് മുംബൈയിൽ (അന്നത്തെ ബോംബെ) ജനിച്ചു.
- മാതാപിതാക്കൾ: പ്രശസ്ത മറാത്തി നോവലിസ്റ്റും കവിയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ. അമ്മ രജനീ ടെണ്ടുൽക്കർ.
- ആദ്യ പരിശീലനം: ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനിവേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഹോദരൻ അജിത് ടെണ്ടുൽക്കറാണ്, ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകനായ രമാകാന്ത് അചരേക്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സച്ചിനെ എത്തിച്ചത്. അചരേക്കർക്ക് കീഴിൽ, ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിർ ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് സച്ചിൻ തൻ്റെ കളി മെച്ചപ്പെടുത്തി. *
അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം
- അരങ്ങേറ്റം: കേവലം 16 വയസ്സും 205 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ, 1989 നവംബർ 15 ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കറാച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
- ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം: 1989 ഡിസംബർ 18 ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ തന്നെ ഏകദിനത്തിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
റെക്കോർഡുകളും നേട്ടങ്ങളും
തൻ്റെ 24 വർഷം നീണ്ട കരിയറിൽ സച്ചിൻ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡുകൾ നിരവധിയാണ്:
- അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ചുറികൾ: ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ 100 അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ചുറികൾ (ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലുമായി) നേടിയ ഒരേയൊരു കളിക്കാരൻ.
- ടെസ്റ്റിൽ 51 സെഞ്ചുറികൾ.
- ഏകദിനത്തിൽ 49 സെഞ്ചുറികൾ.
- റൺസ്: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും (15,921 റൺസ്) ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും (18,426 റൺസ്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരം.
- കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും (200), ഏകദിന മത്സരങ്ങളും (463) കളിച്ച താരം.
- ഏകദിനത്തിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി (200 റൺസ്) നേടിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യ പുരുഷ താരം.
പ്രധാന ബഹുമതികൾ
- ഭാരതരത്ന: 2014-ൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന ലഭിച്ചു. ഈ ബഹുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായികതാരവും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹം.
- പദ്മ വിഭൂഷൺ: (2008)
- രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന: (1994–95)
ലോകകപ്പ് വിജയം
- 2011 ലോകകപ്പ്: 2011-ൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിൽ സച്ചിൻ ഒരു പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ വിജയം.
വിരമിക്കൽ
- ഏകദിനം: 2012 ഡിസംബറിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.
- ടെസ്റ്റ്: 2013 നവംബർ 16 ന് മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ 200-ാമത്തെ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു.
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്നത് ഒരു കളിക്കാരൻ എന്നതിലുപരി, ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു വികാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിനയം, അർപ്പണബോധം, കളിയോടുള്ള അഭിനിവേശം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാക്കി.