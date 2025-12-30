സൽമാൻ ഖാന്റെ 'ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗാൽവാൻ' സിനിമക്കെതിരെ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ; ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
Dec 30, 2025, 21:21 IST
ബീജിംഗ്/ന്യൂഡൽഹി: ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാന്റെ അറുപതാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 'ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗാൽവാൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ടീസറിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ചൈനീസ് സർക്കാർ അനുകൂല മാധ്യമമായ 'ഗ്ലോബൽ ടൈംസ്'. 2020-ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രം വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നാണ് ചൈനയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ചൈനയുടെ ആരോപണം: ചിത്രം ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സിനിമയിലെ പോരാട്ട രംഗങ്ങൾ അതിശയോക്തി കലർന്നതാണെന്നും 'ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്' പോലുള്ള ഫാന്റസി ഷോകളോടാണ് ഇതിനെ ഉപമിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ പരിഹസിച്ചു.
- ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി: ചൈനയുടെ വിമർശനങ്ങളെ ഇന്ത്യ തള്ളി. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് സർഗ്ഗാത്മകമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ചരിത്രപരമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
- സിനിമയെക്കുറിച്ച്: കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന്റെ വേഷത്തിലാണ് സൽമാൻ ഖാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. 2020 ജൂണിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം
ഗാൽവാൻ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഇപ്പോഴും വഷളായി തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ വിവാദം. സിനിമയിലൂടെ ദേശീയ വികാരം ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ പക്ഷം. എന്നാൽ, ഇത് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ധീരതയ്ക്കുള്ള ആദരവാണെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
കുറിപ്പ്: അർഹാൻ സിംഗ് ഖാൻ (SKF) നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ഏപ്രിൽ 17-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.