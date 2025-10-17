സമുദ്രയാൻ ദൗത്യം: 500 മീറ്റർ പരീക്ഷണ മുങ്ങൽ 2026-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്നേക്കും
Oct 17, 2025, 18:10 IST
മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുള്ള സബ്മെഴ്സിബിൾ 'മത്സ്യ 6000' ന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം ഉടൻ
ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ആഴക്കടൽ ദൗത്യമായ സമുദ്രയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുള്ള സബ്മെഴ്സിബിൾ 'മത്സ്യ 6000'-ന്റെ സുപ്രധാനമായ 500 മീറ്റർ പരീക്ഷണ മുങ്ങൽ 2026-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചെന്നൈയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി (NIOT) ആണ് ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പരീക്ഷണം: 'മത്സ്യ 6000' ഉപയോഗിച്ച് 500 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്കുള്ള പരീക്ഷണ ഓട്ടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 6,000 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയാണിത്.
- ലക്ഷ്യം: ഈ പരീക്ഷണം പേടകത്തിന്റെ പ്രധാന സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ, ചലനശേഷി എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും. 2025 അവസാനത്തോടെ ഈ പരീക്ഷണം നടത്താൻ നേരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.
- പൂർണ്ണ ദൗത്യം: സമുദ്രയാൻ ദൗത്യം വഴി, മൂന്ന് ഗവേഷകരെ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 6,000 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സുപ്രധാന ദൗത്യം 2026 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
- പ്രാധാന്യം: ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ, യുഎസ്, റഷ്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ ഇന്ത്യയും ഇടംനേടും. ആഴക്കടലിലെ വിഭവങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാകും.