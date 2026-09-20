ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മഹത്യ: ആപ് കൗൺസിലറെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം

By  Metro Desk Updated: Sep 20, 2026, 14:05 IST
ദ്യ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ത്രി ലോക്പുരിയിൽ നിന്നുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി (AAP) കൗൺസിലർ വിജയ് കുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ആപ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലാണ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ധർണ നടത്തിയത്.

​എം.സി.ഡി (MCD) ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായ ദീപക് എന്ന യുവാവാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെയും മാനസിക പീഡനങ്ങളെയും തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയത്. വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി എടുത്ത 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വായ്പ തുക കൗൺസിലർ വിജയ് കുമാർ തട്ടിയെടുക്കുകയും, ദീപകിന്റെ ശമ്പള തുക ബാങ്ക് ചെക്കുകൾ വഴി കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ബി.ജെ.പി ആരോപിക്കുന്നത്.

​ബി.ജെ.പി എം.പി യോഗേന്ദർ ചന്ദോലിയ, എം.എൽ.എ രവീന്ദർ സിംഗ് നേഗി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കൊല്ലപ്പെട്ട ദീപകിന്റെ ഭാര്യയും മകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയോട് ആപ് കൗൺസിലർ അതിക്രമം കാണിച്ചിട്ടും പാർട്ടി നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൗൺസിലർക്കെതിരെ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്ത് ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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