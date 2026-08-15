വികസിത ഭാരതത്തിലേക്ക് 'സപ്തധാര': രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഏഴിന കർമ്മപദ്ധതിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
ന്യൂഡൽഹി: 2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു സമ്പൂർണ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി 'ശക്തിയുടെ സപ്തധാര' (Shakti Ki Saptadhara) എന്ന 7 കർമ്മമേഖലകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേയാണ് വികസന കുതിപ്പിനായുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
വളർച്ചയുടെ 7 പ്രധാനം തൂണുകൾ (സപ്തധാര):
ഉൽപ്പാദന മേഖല (Manufacturing): ഗുണനിലവാരം (Quality), ചെലവുകുറയ്ക്കൽ (Cost), വലിയ തോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം (Scale) എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
കാർഷിക മേഖലയും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണവും (Agriculture & Food Processing): കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും മുൻഗണന നൽകുക.
സാങ്കേതികവിദ്യയും നവീകരണവും (Technology & Innovation): ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക വിപ്ലവം ശക്തമാക്കുക.
ഗതി ശക്തി / കണക്റ്റിവിറ്റി (Gati Shakti): രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ഗതാഗത ശൃംഖലകളും അതിവേഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
രക്ഷണ ശക്തി / പ്രതിരോധ മേഖല (Defence Production): പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണവും സ്വയംപര്യാപ്തതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
ഹരിത-സമുദ്ര സാമ്പത്തിക മേഖല (Green & Blue Economy): പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിനും സമുദ്ര വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുക.
സോഫ്റ്റ് പവർ (Soft Power): ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം, ആഗോളസ്വാധീനം എന്നിവ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിക്കുക.