കുടകിൽ ട്രക്കിങ്ങിനിടെ കാണാതായ മലയാളി പെൺകുട്ടി ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തി
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയിലെ കുടകില് നിന്ന് കാണാതായ മലയാളി ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തി. നാല് ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് ശരണ്യയെ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കണ്ടെത്തിയത്. തടിയന്ഡമോള് മലയുടെ താഴ്വാരത്തില് നിന്ന് തന്നെയാണ് ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തിയത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയടക്കം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ശരണ്യയെ എത്തിക്കും.
കുടകിലെ തടിയന്ഡമോള് കൊടുമുടി കയറാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ശരണ്യ. ഏപ്രില് രണ്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശരണ്യയെ കാണാതായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വനംവകുപ്പില് നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു ശരണ്യ ഉള്പ്പെട്ട സംഘം ട്രക്കിങ്ങിനായി പുറപ്പെട്ടത്. എന്നാല് ഇതിനിടെ ശരണ്യയെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു. ശരണ്യയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ശരണ്യക്കായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു.
സാഹസികത ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു ശരണ്യ. ട്രക്കിങ്ങിനായായിരുന്നു ശരണ്യ കുടകില് എത്തിയത്. കുടകിലെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രക്കിങ്ങ് നടത്തായിരുന്നു ശരണ്യക്ക് താത്പര്യം. ഇക്കാര്യം ഹോം സ്റ്റേ അധികൃതരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് അതിന് അനുമതിയില്ലാത്തതിനാല് ഹോം സ്റ്റേയില് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവര്ക്കൊപ്പം ചേരുകയായിരുന്നു. ശരണ്യയ്ക്കൊപ്പം ഒന്പത് പേരായിരുന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്.
ശരണ്യ സ്ഥിരം ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നയാളാണെന്ന് സഹോദരൻ റിപ്പോർട്ടറിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. വീട്ടില് പറഞ്ഞും പറയാതെയും പോകാറുണ്ട്. പൊലീസ് വെളളിയാഴ്ച്ച വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് കാണാതായ വിവരം അറിയുന്നത്. അവള് കൊടുമുടിയിലെത്തിയപ്പോള് സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് ഫോട്ടോകള് അയച്ചിരുന്നു. രാവിലെ പത്തര സമയത്തായിരുന്നു. പിന്നെ കുശാല്നഗര് പോവുകയാണ് എന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും സഹോദരൻ ശ്യാം പറഞ്ഞിരുന്നു.