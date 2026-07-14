സത്‌ലുജ്' വിവാദം: പഞ്ചാബിൽ കെട്ടടങ്ങാത്ത രാഷ്ട്രീയ പോര് വീണ്ടും പുകയുന്നു

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 17:27 IST
പഞ്ചാബ്

മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഖൽറയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന, ദിൽജിത് ദോസഞ്ച് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 'സത്‌ലുജ്' (Satluj) എന്ന ചിത്രം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് പഞ്ചാബിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് വീണ്ടും മുറുകുന്നു. പഞ്ചാബിലെ തീവ്രവാദ കാലഘട്ടവും (1980-90കൾ) അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ പോലീസ് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രം.

​ദേശീയ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ചിത്രത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ശിരോമണി അകാലിദൾ (SAD), എസ്.ജി.പി.സി (SGPC) തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ പഞ്ചാബിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗുരുദ്വാരകളിലും ചിത്രത്തിന്റെ പരസ്യമായ സ്ക്രീനിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ ഈ വിഷയം ആയുധമാക്കുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് വീണ്ടും പഴയ മുറിവുകൾ തുറക്കാനും വോട്ട് ധ്രുവീകരണത്തിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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