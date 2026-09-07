സത്യനികേതൻ കെട്ടിട ദുരന്തം: അധികൃതർക്ക് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം; അടിയന്തര വാദം കേൾക്കും

By  Metro Desk Sep 7, 2026, 17:13 IST
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ന്യൂഡൽഹി: തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനിൽ അഞ്ചുനില ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നു. സംഭവത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളെയും നിയമവിരുദ്ധ നിർമാണങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് കോടതി അടിയന്തര വാദം കേൾക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.

​ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ സൗത്ത് ക്യാമ്പസിന് സമീപമുള്ള പിജി ഹോസ്റ്റലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പെട്ടെന്ന് നിലംപതിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 6 പേർ മരണപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. താഴത്തെ നിലയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി നടന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിത്തറയിലുണ്ടായ ബലക്ഷയവുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

​സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിലായ കെട്ടിട ഉടമ ഹരിറാമിനായി ഡൽഹി പോലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്, ഫയർഫോഴ്‌സ് അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. നാല് നിലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ നിർമാണങ്ങൾ ഉടനടി മുദ്രവെക്കാൻ (Seal) എം.സി.ഡി (MCD) ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

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