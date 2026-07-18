രഹസ്യ നീക്കം, ഫോൺ ജാമർ, വെള്ളത്തിരശ്ശീല; ജന്തർ മന്തറിൽ നിന്ന് സോനം വാങ്ചുകിനെ പോലീസ് നീക്കിയത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന നാടകീയതയോടെ
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ 21 ദിവസമായി അനിഷേധ്യ നിരാഹാര സമരം നടത്തിവരികയായിരുന്ന പരിസ്ഥിതി-വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുകിനെ ഡൽഹി പോലീസ് നാടകീയമായി സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 6:30 ഓടെ അതീവ രഹസ്യമായും ആസൂത്രിതമായും നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
മോക്ക് ഡ്രില്ലിന്റെ മറവിൽ ഒരുങ്ങിയ പ്ലാൻ
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് തന്നെ ന്യൂഡൽഹി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മുഴുവൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള 'മോക്ക് ഡ്രിൽ' (Mock Drill) ആണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് മന്ദിർ മാർഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് സോനം വാങ്ചുകിനെ സമര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെറും "30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ" നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള രഹസ്യ പദ്ധതി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
മൊബൈൽ ജാമറും വെള്ളത്തിരശ്ശീലയും
ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന വിവരം പുറംലോകം അറിയാതിരിക്കാനും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കാതിരിക്കാനും പോലീസ് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിരുന്നു:
ഫോൺ ജാമർ: ഓപ്പറേഷന് തൊട്ടുമുമ്പ് സമരപ്പന്തലിന് ചുറ്റുമുള്ള മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ റദ്ദാക്കാനായി പോലീസ് ജാമർ സ്ഥാപിച്ചു.
വെള്ളത്തിരശ്ശീല: പോലീസ് സംഘം വേദിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ ഉടൻ തന്നെ വാങ്ചുകിന് ചുറ്റും ഒരു വലിയ വെള്ളത്തുണി (വെള്ളത്തിരശ്ശീല) കെട്ടി മറച്ചു. ഇതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റാർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ശുചിമുറിയിൽ പോയ ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് പോലീസ് വാങ്ചുകിനെ വളഞ്ഞത്. വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നാലോ അഞ്ചോ പോലീസുകാർ ചേർന്ന് വാങ്ചുകിനെ എടുത്ത് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇതേസമയം പ്രതിഷേധിച്ച് എത്തിയ അഭിജീത് ദിപ്കെയെ പോലീസ് മർദ്ദിക്കുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ആരോഗ്യനില വഷളായെന്ന് പോലീസ്
തുടർച്ചയായ നിരാഹാരം മൂലം സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ഭാരം 9 കിലോയോളം കുറയുകയും ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. തിങ്കളാഴ്ച പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ വാങ്ചുക് ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പോലീസിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നടപടി.