പറക്കൽ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ സർവീസ്; എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പിഴ
സാധുവായ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എയർവർത്തിനസ് റിവ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) ഇല്ലാതെ എട്ട് തവണ എയർബസ് വിമാനം പറത്തിയതിന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 110,350 ഡോളർ (ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ) പിഴ ചുമത്തി. ഈ വീഴ്ച എയർലൈനിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് രഹസ്യ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
നവംബർ 24 നും 25 നും ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒന്നിലധികം സെക്ടറുകളിൽ നിർബന്ധിത എയർവർത്തിനസ് റിവ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ARC) ഇല്ലാതെ യാത്രക്കാരെ പറത്തിയ എയർബസ് A320 നാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. ഒരു വിമാനം സുരക്ഷാ, അനുസരണ പരിശോധനകൾ പാസാക്കിയതിന് ശേഷം റെഗുലേറ്റർ വർഷം തോറും ARC പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
ഡിസംബറിൽ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം "വ്യവസ്ഥാപരമായ പരാജയങ്ങൾ" ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും എയർലൈനിന്റെ അനുസരണ സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ അടിയന്തര ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഫെബ്രുവരി 5 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച രഹസ്യ പിഴ ഉത്തരവിൽ, ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ കാംബെൽ വിൽസണോട് പറഞ്ഞത്, ഈ സംഭവം "പൊതുജനവിശ്വാസം കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുരക്ഷാ പാലനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു" എന്നുമാണ്.
"എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാനേജർ മേൽപ്പറഞ്ഞ വീഴ്ചകൾക്ക് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു," വിൽസണെ പരാമർശിച്ച് ഡിജിസിഎ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മനീഷ് കുമാർ എഴുതി. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ എയർലൈനിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് 260 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബോയിംഗ് ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം തകർന്നുവീണ് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന ദുരന്തത്തെത്തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് റെഗുലേറ്ററുടെ നടപടി.
എയർബസ് സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പൈലറ്റുമാരും ഭാഗികമായി ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, എട്ട് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയവർ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എയർലൈനിന്, അടിയന്തര ഉപകരണങ്ങളിൽ ശരിയായ പരിശോധനകളില്ലാതെ വിമാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പിഴവുകൾക്കും സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഡിജിസിഎ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.