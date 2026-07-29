​എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി: സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നൽകിയ ഹർജി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ തള്ളി

By  Metro Desk Jul 29, 2026, 08:47 IST
MR അജിത്ത്

ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം: സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുതിർന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എം.ആർ. അജിത് കുമാർ നൽകിയ ഹർജി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ (CAT) തള്ളി. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഈ ഉത്തരവോടെ എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ തുടരും.

​തനിക്കെതിരെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ നടപടി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ളതാണെന്നും ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഉടൻ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ, കേസിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങളും പരിഗണിച്ച ട്രിബ്യൂണൽ ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

​വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മുൻപ് എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെതിരെ സർക്കാർ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ഈ തിരിച്ചടിയോടെ അജിത് കുമാറിന് ഇനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും താല്കാലിക ആശ്വാസത്തിനായുള്ള അടുത്ത വഴി.

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