എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി: സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നൽകിയ ഹർജി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ തള്ളി
ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം: സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുതിർന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എം.ആർ. അജിത് കുമാർ നൽകിയ ഹർജി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ (CAT) തള്ളി. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഈ ഉത്തരവോടെ എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന്റെ സസ്പെൻഷൻ തുടരും.
തനിക്കെതിരെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ നടപടി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ളതാണെന്നും ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഉടൻ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ, കേസിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങളും പരിഗണിച്ച ട്രിബ്യൂണൽ ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മുൻപ് എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെതിരെ സർക്കാർ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ഈ തിരിച്ചടിയോടെ അജിത് കുമാറിന് ഇനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും താല്കാലിക ആശ്വാസത്തിനായുള്ള അടുത്ത വഴി.