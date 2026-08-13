മുംബൈ ഘാട്കോപ്പറിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ: ഏഴ് മരണം, ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Aug 13, 2026, 08:31 IST
മുംബൈ

മുംബൈ: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പർ പ്രദേശത്തുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ 7 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​ഘconstraintlayout ചിരാഗ് നഗറിലെ അശോക് നഗർ പ്രദേശത്തുള്ള ഗൗസിയ ചാളിൽ പുലർച്ചെ 3:48 ഓടെയായിരുന്നു ദുരന്തം. കുന്നിൻചെരുവിലെ മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

​അപകടസ്ഥലത്ത് അഗ്നിശമന സേന, പോലീസ്, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (NDRF), ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തപ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുചെല്ലാനുള്ള വഴി വളരെ ഇടുങ്ങിയതായതിനാൽ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്.

​പരിക്കേറ്റവരെ ഘാട്കോപ്പറിലെ രാജാവാടി ആശുപത്രിയിലും കുർളയിലെ ഭാഭ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി 50,000 രൂപ വീതവും ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് മാറിത്താമസിക്കാൻ ബി.എം.സി (BMC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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