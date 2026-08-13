മുംബൈ ഘാട്കോപ്പറിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ: ഏഴ് മരണം, ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്
മുംബൈ: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പർ പ്രദേശത്തുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ 7 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഘconstraintlayout ചിരാഗ് നഗറിലെ അശോക് നഗർ പ്രദേശത്തുള്ള ഗൗസിയ ചാളിൽ പുലർച്ചെ 3:48 ഓടെയായിരുന്നു ദുരന്തം. കുന്നിൻചെരുവിലെ മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടസ്ഥലത്ത് അഗ്നിശമന സേന, പോലീസ്, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (NDRF), ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തപ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുചെല്ലാനുള്ള വഴി വളരെ ഇടുങ്ങിയതായതിനാൽ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്.
പരിക്കേറ്റവരെ ഘാട്കോപ്പറിലെ രാജാവാടി ആശുപത്രിയിലും കുർളയിലെ ഭാഭ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി 50,000 രൂപ വീതവും ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് മാറിത്താമസിക്കാൻ ബി.എം.സി (BMC) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.