ബംഗളൂരു ഹോസ്‌കോട്ടയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചു

By MJ DeskFeb 13, 2026, 11:08 IST
acc

ബംഗളൂരു ഹോസ്‌കോട്ടയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ബൈക്കിലും ചരക്കുലോറിയിലും ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരിർ ആറ് പേർ കാർ യാത്രികരും ഒരാൾ ബൈക്ക് യാത്രികനുമാണ്

ഹോസ്‌കോട്ട്-ദാബാസ്‌പേട്ട് ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടം. ബംഗളൂരു കൊത്തന്നൂർ സ്വദേശികൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. അമിത വേഗമാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. 

കാർ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
 

Tags

Share this story

Featured

You may like