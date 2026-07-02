ബെംഗളൂരുവിൽ ക്വാറിയിൽ പാറയിടിഞ്ഞ് വീണ് ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു; ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ക്വാറികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 13:29 IST
ബാംഗ്ലൂർ

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരു സൗത്ത് ജില്ലയിലെ തവാരക്കരെയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മാദപട്ടണയിലെ കല്ലുക്വാറിയിലുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽ ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 'കാവേരി ക്രഷർ' എന്ന ക്വാറിയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ക്വാറിയിലെ വലിയൊരു പാറക്കൂട്ടത്തിന് താഴെ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ, മുകൾഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് പെട്ടെന്ന് തെന്നിമാറി തൊഴിലാളികളുടെ മേലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

​അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരിച്ചവർ ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടകയിലെ കലബുറഗി, യാദ്ഗിർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മഗഡി, സുങ്കദകട്ടെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും പ്രാദേശിക നിവാസികളും ചേർന്നാണ് സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

കർശന നടപടിയുമായി സർക്കാർ

​സംഭവത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വരയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ക്വാറി ഉടമകളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

​അതേസമയം, ഇതൊരു സാധാരണ അപകടമല്ലെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച ക്വാറിയുടെ ഉടമകളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പ്രാദേശിക എം.എൽ.എ എസ്.ടി. സോമശേഖർ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ക്വാറി കരാറുകാരനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

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