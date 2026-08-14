ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കം; അപകടരേഖ കടന്ന് പുഴകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു
Aug 14, 2026, 11:24 IST
ഭുവനേശ്വർ: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഒഡീഷയിലെ ബാലസോർ ജില്ലയിൽ പ്രളയസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന നദികളെല്ലാം അപകടരേഖ കവിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്.
വീടുകളിലും റോഡുകളിലും വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ജനജീവിതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ രക്ഷാസേന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (SDRF) എൻ.ഡി.ആർ.എഫും (NDRF) പ്രദേശത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.