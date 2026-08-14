ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കം; അപകടരേഖ കടന്ന് പുഴകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

By  Metro Desk Aug 14, 2026, 11:24 IST
ഒഡീഷ

ഭുവനേശ്വർ: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഒഡീഷയിലെ ബാലസോർ ജില്ലയിൽ പ്രളയസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന നദികളെല്ലാം അപകടരേഖ കവിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്.

​വീടുകളിലും റോഡുകളിലും വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ജനജീവിതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ രക്ഷാസേന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയും (SDRF) എൻ.ഡി.ആർ.എഫും (NDRF) പ്രദേശത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

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