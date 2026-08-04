ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ മാധ്യമ സംവാദം: സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം; സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ മാധ്യമ സ്ഥാപനം
Aug 4, 2026, 23:32 IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന മാധ്യമ സംവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) വ്യക്തമാക്കി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാളാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"ഇതൊരു സ്വകാര്യ മാധ്യമ സ്ഥാപനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇതിൽ സർക്കാരിന് യാതൊരുവിധ ഇടപെടലുമില്ല. ഈ വേദിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമില്ല," എന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.