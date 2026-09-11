ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം 10 ശതമാനമായി കൂപ്പുകുത്തി, ഇന്ധനവില കുതിക്കുന്നു; എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ലോക വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ചാലകശക്തിയെന്ന് ഐ.എം.എഫ്
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുകയും പ്രധാന എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം വെറും 10 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്തിട്ടും, ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖല ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷി കാട്ടുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (IMF). ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഇൻജിനായി ഇന്ത്യ തുടരുകയാണെന്ന് ഐ.എം.എഫ് വ്യക്തമാക്കി.
ഏപ്രിൽ–ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി.ഡി.പി വളർച്ച 7.8 ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഐ.എം.എഫിന്റെയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെയും പ്രവചനങ്ങളെപ്പോലും മറികടക്കുന്ന മികച്ച വളർച്ചാ നിരക്കാണിത്. സേവന മേഖലയിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനവും കയറ്റുമതിയിലെ വർധനവുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് തുണയായതെന്ന് ഐ.എം.എഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജൂലി കോസാക്ക് വാഷിങ്loadൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലെ വളർച്ച: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം തുടങ്ങി ആറ് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പത്തിലൊന്നായി ചുരുങ്ങി. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ ശീതകാലം ഇന്ധന ആവശ്യകത വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയെ ആഗോള എണ്ണവില വർധനവ് ബാധിച്ചെങ്കിലും, ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ള സമയത്താണ് ഈ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് എന്നത് ആഘാതം കുറച്ചു.
പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ: ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന സൂചിക (IIP), നിർമ്മാതാക്കളുടെ വില സൂചിക (PPI) എന്നിവ രാജ്യത്തിന്റെ ജി.ഡി.പി കണക്കുകൂട്ടലുകളെ കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഐ.എം.എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ 3 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും, അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണെന്ന് ഐ.എം.എഫ് വ്യക്തമാക്കി.