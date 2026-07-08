മുംബൈയിൽ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും ശിവസേന കോർപ്പറേറ്റർ മർദ്ദിച്ചു; ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ
മുംബൈ: മുംബൈയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഡോംബിവ്ലിയിലെ ശാസ്ത്രിനഗർ മുനിസിപ്പൽ ആശുപത്രിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ശിവസേന (ഷിൻഡെ വിഭാഗം) കോർപ്പറേറ്ററുടെയും അനുയായികളുടെയും ക്രൂരമർദ്ദനം. ശിവസേന കോർപ്പറേറ്ററായ രമേഷ് മ्हाത്രെയും (Ramesh Mhatre) അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഒപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തരമല്ലാത്ത സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച് പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു.
സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ:
പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം (NICU) ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രിനഗർ ആശുപത്രിയിലെ എൻ.ഐ.സി.യു ബെഡുകൾ നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്, ഡോക്ടർമാർ മറ്റ് ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെഡ് സൗകര്യം ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
ഈ സമയം ചികിത്സ വൈകുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ കോർപ്പറേറ്റർ രമേഷ് മ्हाത്രെയെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ കോർപ്പറേറ്റർ ഡോക്ടർമാരുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയും വനിതാ ഡോക്ടറെയും മൂന്ന് നഴ്സുമാരെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. അക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധവുമായി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ:
ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കല്യാൺ-ഡോംബിവ്ലി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് (KDMC) കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെ ജീവനക്കാർ ഒന്നടങ്കം പണിമുടക്കിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (IMA) പ്രതിഷേധത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പൊതു ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗം (Emergency Services) തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ വിഷ്ണുനഗർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.