കർണാടകയിൽ ആദ്യ വൻ അഴിച്ചുപണി: സി.ഐ.ഡി മേധാവിയായി പ്രണബ് മൊഹന്തിയെ നിയമിച്ച് ശിവകുമാർ സർക്കാർ
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രധാന പോലീസ് അഴിച്ചുപണിയിൽ, മുതിർന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രണബ് മൊഹന്തിയെ സംസ്ഥാന ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (CID) മേധാവിയായി നിയമിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയത്.
നിലവിൽ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (DGP) ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്ന മൊഹന്തിയെ ഡി.ജി.പി (CID, സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസ്) തസ്തികയിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗത്തിന്റെ അഡീഷണൽ ചുമതലയും അദ്ദേഹം വഹിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സൈബർ കമാൻഡ് യൂണിറ്റിന്റെ (CCU) തലവനായും അദ്ദേഹം തുടരും. തീരദേശ കർണാടകയിലെ ധർമ്മസ്ഥലയിലുണ്ടായ വിവാദപരമായ കൂട്ടസംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) തലവനായിരുന്നു പ്രണബ് മൊഹന്തി.
മറ്റൊരു നിർണായക മാറ്റത്തിൽ, ഇന്റലിജൻസ് ഐ.ജി.പിയായി (Inspector General of Police, Intelligence) ചന്ദ്രഗുപ്തയെ നിയമിച്ചു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ലാഭു റാമിന് പകരമാണിത്. 2006 ബാച്ച് ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറായ ചന്ദ്രഗുപ്ത നിലവിൽ സെക്യൂരിറ്റി (ഇന്റലിജൻസ്) ഐ.ജി.പിയായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ലാഭു റാമിന് പുതിയ തസ്തികകളൊന്നും ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.